Aggius a Bergamo per promuovere il turismo lento in Sardegna

La promozione del turismo lento passa da Aggius.

È stata anche Aggius, borgo Bandiera arancione, a rappresentare la Sardegna durante il workshop internazionale B2B tenutosi a Bergamo, all’interno della seconda edizione dell’iniziativa “Noi camminiamo in Sardegna”, promossa dalla Regione con il patrocinio del Ministero del Turismo. L’evento, conclusosi il 24 giugno, ha posto l’accento su un modello di turismo sostenibile e autentico, basato sui cammini, le mete di pellegrinaggio e la valorizzazione dei piccoli centri dell’isola.

Per la prima volta, i borghi certificati dal Touring Club Italiano hanno partecipato a un’iniziativa comune, volta alla promozione coordinata del patrimonio storico, culturale e paesaggistico. La due giorni si è aperta con una serata dedicata alle eccellenze enogastronomiche sarde, seguita da incontri con operatori turistici internazionali provenienti da numerosi Paesi europei e nordamericani.

Durante il workshop sono stati presentati gli otto cammini iscritti al registro regionale, oltre alle sette località Bandiera arancione – tra cui Aggius e Tempio – che compongono il “prodotto borghi”. Secondo Claudia Pulixi, referente per Aggius, l’iniziativa ha rappresentato un’opportunità concreta per raccontare la Sardegna come meta ideale per un turismo rispettoso dell’ambiente e vicino alle comunità locali, in piena sintonia con i valori del Touring Club.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui