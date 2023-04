Aglientu, un contributo di 800 euro per i malati di fibromialgia

Il contributo per i malati di fibromialgia.

Dal 1 al 30 Aprile sarà possibile presentare domanda per un contributo una tantum di 800 euro, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, nei limiti delle risorse del bilancio regionale, in favore di cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia, certificata da uno specialista, pubblico o privato.

Il modulo di domanda sarà disponibile presso la Biblioteca comunale o sul sito del Comune. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile collegarsi su: https://www.comune.aglientu.ot.it/ente/albo/18907.

