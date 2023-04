Il San Teodoro-Porto Rotondo ha perso 2-0 contro il Carbonia una partita dominata fino al primo gol degli ospiti del Carbonia, colpendo un palo con Molino e non concretizzando diverse occasioni tra il primo tempo e la prima parte del secondo tempo. Primo gol degli ospiti è arrivato al 35′ del secondo tempo con Monteiro. Il secondo su calcio di punizione dal limite dell’area di Porqueddu, a tempo scaduto, coi viola in 8 per le espulsioni di Malesa, dopo una mischia per un fallo subito da Molino e non sanzionato, dello stesso Molino per proteste durante lo stesso frangente, e di Muzzu per doppia ammonizione.

Dispiaciuto l’allenatore dei viola Simone Marini, che vede compromettersi la corsa al terzo posto: “In classifica non è cambiato granché ma dopo oggi, con le tre espulsioni, avremo tre giocatori in meno che si aggiungeranno ai sei assenti tra infortuni e squalifiche. Sarà difficile domenica affrontare l’Iglesias senza difensori di ruolo e finire il campionato così. Oggi abbiamo fatto una buona prestazione, con diverse occasioni nel primo essere primo tempo, eravamo in controllo. Il portiere del Carbonia ha fatto tre parate bellissime, in questo periodo non siamo troppo fortunati. Poi è capitato l’episodio che ha portato all’ espulsione di due giocatori. Purtroppo abbiamo abboccato ad alcuni atteggiamenti degli avversari, con molta ingenuità, e questo metterà in grave difficoltà la squadra. Dopo aver subito il gol, avremmo dovuto reagire in un altro modo e cercare di raddrizzarla. Era impensabile poterlo fare con tre espulsioni”

Una sconfitta che non cancella i record di questo campionato: “Noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo virtualmente due mesi fa, rimane l’ottimo campionato, al di là delle aspettative, che abbiamo fatto. Purtroppo abbiamo concentrato gli infortuni di una stagione tutti nell’ultimo mese. Credo che abbiamo dato comunque lustro al progetto iniziato quest’anno dal nostro presidente e che spero possa continuare anche nel futuro. Abbiamo dato la possibilità a San Teodoro di vedere un campionato di Eccellenza giocato anche a certi livelli. Se la FIGC non ci avesse tolto un punto conquistato sul campo nella prima gara della stagione, saremmo ancora terzi a pari merito col Ghilarza. La squadra ha fatto una grandissima stagione, che non sarà facile ripetere”.

Largo ai giovani: “Coglieremo l’occasione delle ultime partite per valutare qualche altro giovane delle giovanili che li Porto Rotondo, che spesso ci hanno dato una mano durante il campionato con giovani di qualità”

SAN TEODORO-PORTO ROTONDO: Melis, Bassu, Spano Sam, Fideli, Muzzu, Spano Sim, Malesa, Pala, Mulas, Molino, Murgia. In panchina: Deiana Fab, Serra, Mourot, Marongiu, Casula, Cau, Piemonte, Pirina Deiana Mat. Allenatore: Marini.

CARBONIA: Kirby, Mastino, Serra, Isaia, Hundt, Monteiro, Prieto, Porcheddu, D’ore, Porru, Muscas. In panchina: Idrissi, Orrù, Porcu, Deluna, Fontana, Sartini, Mancini, Billai, Lambroni. Allenatore: Mingioni.

RETI: 35′ 2t Monteiro (C), 61′ 2t Porcheddu

AMMONIZIONI: Bassu (S), Muzzu x2 (S), Molino x2 (S), Melis (S), Mastino (C), Idrissi (C).

ESPULSIONI: Muzzu (S), Molino (S), Malesa (S)

