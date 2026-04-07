Arzachena apre le candidature dei cittadini per gli eventi culturali

Il Comune di Arzachena apre ai cittadini per gli eventi culturali.

L’amministrazione comunale di Arzachena invita cittadini, associazioni, enti e operatori economici a presentare proposte per manifestazioni, eventi, spettacoli e attività di interesse culturale, turistico o sportivo, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e arricchire l’offerta culturale e ricreativa. L’iniziativa è rivolta a soggetti con esperienza comprovata nell’organizzazione e gestione di eventi, sia individualmente sia in forma associata.

LEGGI ANCHE: Cannigione esplode con 15mila fan al Pasquetta Sound Festival 2026.

Chi desidera partecipare può inviare la propria proposta tramite il servizio online disponibile sul sito del Comune. Ogni richiesta deve essere presentata singolarmente e riferirsi a una sola iniziativa, in modo da permettere una valutazione precisa e accurata. Proposte multiple inserite in un’unica istanza non saranno considerate.

Per accedere al servizio online è necessario disporre di Spid o della Carta di Identità Elettronica (Cie). In caso di difficoltà tecniche nell’uso di questi strumenti, sarà comunque possibile trasmettere la proposta inserendo manualmente i dati del richiedente. Chi partecipa ha la possibilità di entrare tra le proposte selezionate dall’amministrazione comunale per la loro rilevanza, in linea con le politiche culturali e turistiche del Comune. La presentazione delle proposte è completamente gratuita, senza alcun onere economico.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui