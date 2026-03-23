Dolore a Olbia per la scomparsa del professor Paolo Calaresu

L’addio al professor Paolo Calaresu a Olbia.

Grande dolore a Olbia per la scomparsa di Paolo Calaresu, ricordato come figura che ha segnato la vita della città attraverso l’impegno nella scuola e nella cultura. La morte, improvvisa, è arrivata poco dopo aver partecipato al pranzo dei 100 giorni con i suoi studenti.

Originario di Ozieri e laureato in agraria, Calaresu aveva scelto Olbia come luogo di vita e lavoro, dedicandosi all’insegnamento e alla politica locale. Per 10 anni aveva ricoperto l’incarico di assessore alla Pubblica istruzione e alla Cultura, contribuendo alla nascita di eventi culturali importanti come concerti di Capodanno e festival estivi, esperienze che avevano accresciuto l’attenzione della città verso la cultura. Anche dopo essersi allontanato dalla politica, la sua figura è rimasta viva nei ricordi di chi lo aveva conosciuto: studenti, colleghi e cittadini hanno sottolineato la competenza, la serietà e l’integrità che lo caratterizzavano.

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