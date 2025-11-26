Strada Tempio-Aglientu, via libera al nuovo tratto

I lavori sulla strada Tempio-Aglientu.

Una somma complessiva che supera i 27 milioni di euro sarà impiegata per la creazione di un segmento stradale fondamentale sulla strada provinciale 133. L’infrastruttura, destinata a congiungere il comune di Tempio con il crocevia per Aglientu, rappresenta il primo segmento attuativo all’interno del quarto lotto di un progetto più ampio. Si tratta di un’opera di circa due chilometri la cui realizzazione non coinvolgerà, in questa fase iniziale, l’area del rio Tortu, destinata a essere oggetto di un successivo intervento.

La disponibilità finanziaria per l’iniziativa si considera consolidata, poiché l’amministrazione comunale ha ufficializzato un accordo specifico con la Regione. L’intervento ha visto la partecipazione attiva dell’assessorato alla Viabilità e ai Lavori Pubblici regionale, in collaborazione con il sindaco e gli assessori locali. Il finanziamento, ammontante a 27,5 milioni di euro, è garantito da fondi statali (Fsc 2021-2027, per 22 milioni) e risorse della Regione Autonoma della Sardegna (Ras, per 5,5 milioni). La stesura del piano esecutivo è in fase conclusiva, mentre l’indizione della procedura di gara è attesa per i primi mesi del 2026.

