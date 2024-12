Alà dei Sardi, torna la tradizionale festa di fine anno ”Sa fita”

La tradizione con Sa fita ad Alà dei Sardi.

Si rinnova anche quest’anno il tradizionale passaggio di consegne tra il nuovo e il vecchio anno ad Alà. In occasione della manifestazione tradizionale di Sa fita, la Pro loco di Alà dei sardi – in collaborazione con il Comune di Alà – offre la sua particolare interpretazione dell’evento: oltre a riproporre, come da ormai 12 anni, l’offerta dei pani della tradizione – sa pertusita, su cabudeddu, sa rughìtula, su cherveddu, su báculu – i volontari alaesi aggiungono quest’anno qualcosa in più.

Appuntamento il 31 dicembre prossimo in Montacuto, per godere delle secolari tradizioni logudoresi con tutti gli alaesi e la pro loco locale. Sa fita é la secolare questua di fine anno che i bambini del paese fanno di casa in casa, con gli adulti che aprono loro le porte per offrirgli leccornie, frutta di stagione, dolci e altre golosità.

La Pro loco alaese, ripropone invece i pani che da sempre vengono prodotti in casa per l’occasione, ed in più quest’anno aggiunge: sa castanza arrustu, ossia le caldarroste, che mancavano da qualche anno; un libricino a cura del presidente Roberto Mette dal titolo Alà, giogos e contos che ripercorre i giochi tradizionali del paese e le figure mitologiche nate dai contos de foghile. Ed infine, a tutti i bambini che si avvicineranno allo stand di Via Roma, verrà donata una chiavetta USB con le opere di alcuni poeti alaesi del passato e del presente, musicalizzate in versione rock e rap dall’Intelligenza Artificiale. Un modo originale di acquisire poesie vecchie anche di più di un secolo, che altrimenti sarebbero destinate al dimenticatoio.

