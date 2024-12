Non solo Capodanno, un 2025 di tanti eventi a Olbia

Gli eventi a Olbia dopo il Capodanno.

Mancano ormai pochi giorni all’evento di fine anno più atteso a Olbia: il Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari. Mentre si attende l’esibizione degli artisti prima dello spettacolo pirotecnico e, dopo la mezzanotte, l’esibizione di un’altra importante band, i Boomdabash, sono in corso i preparativi sul molo Brin.

Una manifestazione organizzata dall’Assessorato al Turismo di Olbia, puntando a un pubblico più giovane, che ha attirato in città diversi spettatori da ogni parte dell’Isola e anche dall’Italia. È il sindaco Settimo Nizzi, durante la conferenza stampa di fine anno del 20 dicembre scorso, ad aver orgogliosamente parlato del grande concertone di Capodanno e di come l’assessorato, assieme all’amministrazione, ritenga molto importante che in città si portino manifestazioni musicali di alto livello.

”Continueremo a fare il grande Capodanno nella nostra città – aveva dichiarato il sindaco Settimo Nizzi durante la conferenza stampa di fine anno -. Quest’anno abbiamo i Pinguini Tattici Nucleari e i Boomdabash. I ragazzi saranno sicuramente contenti di poterli vedere. Naturalmente ci permette di avere un’opportunità importante di città turistica, quella a quale abbiamo sempre tenuto”.

Il primo cittadino ha ribadito che, grazie a questo evento, si auspica una grande festa del popolo, augurandosi che tutti possano godersi la serata. Non solo Capodanno, ma il Comune sta lavorando agli altri eventi che si terranno nel 2025. Tanti ritorni, ma anche una novità: il rally mondiale a giugno.

In questa occasione Nizzi ha fatto sapere che a fare sfondo al rally ci sarà anche una settimana di spettacoli musicali. Grande ritorno è il Red Valley, che quest’anno compie 10 anni e torna con tanti artisti nella settimana a cavallo di Ferragosto. “Il grande riconoscimento per il Red Valley indicato come il miglior festival in Europa ci spinge a continuare a lavorare con gli organizzatori, perché dare l’opportunità a tanti giovani e non giovani penso che sia una cosa assolutamente bella”, ha aggiunto Nizzi durante la scorsa conferenza stampa.

Oltre alla musica tornerà anche il grande sport, con la StraOlbia che si terrà a maggio, il Mondiale di acquabike e Formula 1 a giugno. Nel mese di ottobre, invece, ci sarà il motorally e Benvenuti Vermentino. Anche il 2025 per Olbia sarà dunque l’opportunità di vivere una stagione estiva lunga, da maggio fino a ottobre.

