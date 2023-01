Incendio ad Alà dei Sardi

I vigili del fuoco di Sassari sono dovuti intervenire ad Alà dei Sardi per un incendio divampato dentro un garage. La squadra del distaccamento di Ozieri è intervenuta per domare le fiamme e per limitare i danni. Per fortuna l’incendio non ha coinvolto nessuna persona, ma ha devastato ciò che si trovava all’interno del garage. Sono andati completamente distrutti dal fuoco un mezzo agricolo e due auto.

