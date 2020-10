Incidente all’ingresso di Alà dei Sardi: auto esce di strada e si ribalta

L’incidente ieri verso le 22.

incidente ieri sera, intorno alle 22, all’ingresso dell’abitato di Alà dei Sardi. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada si è ribaltata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ozieri che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, mentre gli occupanti già all’esterno del veicolo sono stati affidati alle cure dei sanitari e trasportati in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e per accertare le cause dell’incidente.

