Lutto ad Alà dei Sardi per la morte di don Vittorio Falqui

L’addio a don Vittorio Falqui di Alà dei Sardi.

Lutto nella diocesi di Ozieri per la morte di don Vittorio Falqui, storico parroco di Alà dei Sardi, venuto a mancare all’età di 84 anni. La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione non solo nella sua comunità natale, ma anche in tutto il territorio diocesano, dove il sacerdote era conosciuto e stimato per la sua dedizione e per la lunga attività pastorale. Ordinato il 3 luglio 1966 dal vescovo Francesco Cogoni, don Vittorio aveva iniziato il suo cammino sacerdotale come viceparroco a Ozieri nella parrocchia di Santa Lucia.

Nel 1969 il trasferimento ad Alà dei Sardi, dove sarebbe rimasto per decenni, prima come viceparroco e poi, dal 1975 al 1998, come guida della parrocchia. In seguito, per volontà del vescovo Sebastiano Sanguinetti, ha retto per oltre dieci anni la cattedrale dell’Immacolata di Ozieri, prima di fare ritorno ad Alà nel 2008, alla guida della parrocchia di Sant’Agostino, dove è rimasto fino al 2021. I funerali sono stati celebrati questa mattina, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Agostino ad Alà dei Sardi. Tanti hanno reso omaggio ad un uomo buono e un bravo sacerdote, sempre vicino ai fedeli.

