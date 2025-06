Le elezioni per il nuovo sindaco di Luras.

Si è conclusa ieri, poco prima del silenzio, la campagna elettorale a Luras, segnata dalla volontà di voltare pagina dopo la crisi di marzo che ha portato al collasso della maggioranza guidata dal sindaco Mauro Azzena e allo scioglimento del Consiglio comunale. Due liste civiche, guidate da Leonardo Lutzoni e Giuseppina Tamponi, si sono presentate per guidare il paese, affrontando la competizione con toni pacati e costruttivi, in netto contrasto con il clima di tensione e le dimissioni di massa che avevano caratterizzato i mesi precedenti.

La lista “Luras Innova“, con Lutzoni candidato sindaco, ha definito la sua campagna come breve ma intensa, basata su passione, ascolto e partecipazione. In poche settimane sono stati incontrati cittadini e associazioni per raccogliere idee e proposte con l’obiettivo di costruire un progetto condiviso e innovativo per il futuro di Luras, nonostante il difficile contesto segnato dal commissariamento.

La lista “Luras 2.0“, guidata da Tamponi, ha puntato su serietà, umiltà e onestà, proponendo traguardi concreti e inclusivi per tutte le fasce sociali. La candidata ha sottolineato l’importanza di un confronto continuo e di unire la comunità, rifiutando logiche divisive e auspicando una vittoria a favore di tutto il paese.

