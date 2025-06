Una cittadella sportiva ad Abbiadori, il rilancio della frazione

Ad Abbiadori nasce una cittadella sportiva da 2 milioni e 400mila euro.

Ad Abbiadori nasce una cittadella sportiva. La giunta comunale di Arzachena ha approvato un progetto di fattibilità del valore di 2 milioni e 400 mila euro per trasformare l’area attorno al campo Andrea Corda di Abbiadori in una vera e propria cittadella sportiva in cui offrire servizi di qualità a residenti e turisti. L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni, Massimo Azzena.

Come sarà il nuovo campo sportivo.

“È stato necessario un anno e mezzo di lavoro da parte dei tecnici incaricati dal Comune per la consegna dello studio di questa nuova area polifunzionale da destinare alla pratica sportiva delle associazioni e degli atleti locali, ma anche per l’allestimento di grandi manifestazioni. Sarà un punto di riferimento per residenti e turisti dell’intero territorio comunale, in special modo dei borghi limitrofi e dell’area della Costa Smeralda – afferma Massimo Azzena, assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni -. La progettazione anticipata di opere apre le porte a procedure più celeri di reperimento fondi e alla fase di appalto dei lavori, che spesso richiedono anni per il completamento. È un metodo di lavoro su cui l’Amministrazione, in accordo con l’ufficio tecnico comunale, ha deciso di investire per tagliare i tempi della burocrazia e tradurre in realtà gli obiettivi di sviluppo di opere e servizi. Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della cittadella sportiva di Abbiadori, infatti, possiamo partecipare a bandi regionali, ministeriali o europei e cogliere eventuali proposte di project financing da soggetti privati”.

La riqualificazione.

Il progetto approvato nei giorni scorsi prevede la sistemazione delle aree a ridosso del campo sportivo Andrea Corda da destinare a due campi da padel, a un campo da tennis coperto, a una struttura per l’accoglienza e parcheggi. È inclusa la realizzazione di recinzioni, magazzini, pergole e tribune. Allo stesso tempo, saranno riqualificati gli impianti attuali, che sono già sede di club sportivi locali.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui