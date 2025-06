La Maddalena, verso la bonifica dell’ex arsenale militare

Si è tenuta oggi la conferenza di servizi per l’approvazione del progetto esecutivo per il completamento delle opere di bonifica dello specchio acqueo antistante l’ex Arsenale militare di La Maddalena. L’intervento rappresenta il primo passo concreto di bonifica delle aree marine comprese all’interno dell’area di rilevante interesse nazionale “Arsenale militare e area militare contigua molo Carbone”.

Il progetto è frutto di un lungo e articolato iter procedurale che ha visto il coinvolgimento delle istituzioni locali, regionali e nazionali. Infatti, al tavolo istituito nella sede della Regione, oggi hanno partecipato i rappresentanti del Comune di La Maddalena, della Presidenza della Regione, dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, la Provincia, ARPAS, la ASL, la Capitaneria di Porto, il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, e la ditta esecutrice dei lavori.

Una tappa fondamentale per il rilancio dell’intervento è stata la composizione bonaria della controversia legale che aveva coinvolto la Regione, il Comune e il Consorzio affidatario dell’appalto. A seguito di un accordo transattivo tra le parti, è stato possibile sbloccare l’impasse giudiziaria e procedere alla formale consegna del progetto esecutivo completo e corredato della necessaria liberatoria all’utilizzo. La successiva approvazione dell’intesa e la firma dell’atto di transazione hanno consentito la chiusura definitiva del contenzioso e la rimozione degli ostacoli procedurali.

In questo nuovo quadro, la Giunta regionale ha affidato alla Direzione generale della Difesa dell’Ambiente, in qualità di stazione appaltante, il compito di ridefinire le attività tecniche e organizzative, individuando nella società regionale Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l. la struttura incaricata delle funzioni di stazione appaltante per l’intervento.

Il progetto.

Il progetto, affidato al Consorzio Research, prevede interventi ambientali altamente specializzati, con particolare attenzione alla tutela delle specie faunistiche dell’area marina protetta e del sito Natura 2000. Tra le prescrizioni principali: utilizzo di sabbia priva di elementi antropici; sigillatura dei teli HDPE per garantire impermeabilizzazione totale; limitazione dell’impatto acustico durante i lavori; obbligo di predisporre un piano di monitoraggio ante operam e collaudo, comprensivo di verifiche intermedie e attività di controllo in corso d’opera.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma di rigenerazione urbana e ambientale dell’area ex militare della Maddalena, con l’obiettivo di restituire al territorio un tratto di costa strategico in condizioni di piena sicurezza e sostenibilità.

