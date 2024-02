L’allarme nelle campagne di Tempio.

Ieri sera, intorno alle 20, i vigili del fuoco di Tempio Pausania sono stati chiamati a intervenire in via Kennedy, situata sulla collina di Curraggia, per fronteggiare un incendio di vegetazione. Gli operatori del 115 hanno scongiurato il rischio che le fiamme si diffondessero ulteriormente, contribuendo a preservare la sicurezza della zona circostante. Fortunatamente, non si sono segnalate persone coinvolte.

Grande anche la prontezza e la professionalità dimostrata dalla polizia locale di Tempio, giunta sul luogo insieme alle squadre dei vigili del fuoco, per coordinare le operazioni di emergenza e garantire la sicurezza del territorio. Al momento, le cause dell’incendio di vegetazione non sono state specificate, ma le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per chiarire gli aspetti legati all’evento.

