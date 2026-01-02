Addio alla nonnina di Arzachena, Lorenzina si è spenta a 102 anni

Addio alla centenaria Lorenzina Mancini di Arzachena.

Arzachena piange la scomparsa di Lorenzina Mancini, venuta a mancare all’età di 102 anni. Nata il 7 agosto 1923, la sua lunga vita ha attraversato più di un secolo di storia locale, segnando generazioni di concittadini con la sua presenza discreta ma costante.

Il dolore dei familiari.

Il cordoglio della famiglia è profondo. A ricordarla con affetto sono la figlia Pasqua, il figlio Giovanni, la nuora Lina, i nipoti Lorenzo, Teresa, Gianni, Laura, Daniela, Consuelo e Michele, insieme all’amato pronipote Niccolò, al fratello, alla sorella, al cognato, alla cognata e a tutti i parenti.

Le esequie saranno celebrate domani, sabato 3 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di Santa Maria della Neve Tempio Nuovo di Arzachena, con partenza dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Al termine del rito, la salma sarà tumulata nel cimitero locale, dove parenti, amici e cittadini potranno rendere omaggio a una vita lunga e piena, simbolo di dedizione alla famiglia.

