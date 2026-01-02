Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.
Casa di Babbo Natale a Golfo Aranci
Nel The Christmas Park di Golfo Aranci, in piazza Cossiga, tra le luci del Luna Park e la grande pista sul ghiaccio, c’è la Vera Casa di Babbo Natale! Scopri gli orari per visitarla
Tempo di Natale, il programma degli eventi ad Aglientu
Il Comune di Aglientu, insieme alla Pro Loco, all’Associazione culturale la Muita e ad altre associazioni locali, propone un ricco calendario di iniziative natalizie che includono musica, cultura, tradizioni, spettacoli e animazione per bambini. Scopri il programma
Olbia si accende di magia: il calendario degli eventi di Natale
Il calendario degli eventi natalizi di Olbia entra nel vivo. Tutti gli eventi in programma in città per il weekend. Scopri il programma
Natale in Costa Rossa: il programma di Trinità d’Agultu e Vignola
Anche quest’anno il Comune di Trinità d’Agultu e Vignola propone un ricco calendario di eventi per grandi e piccini: spettacoli, animazione, solidarietà e la magia delle feste animeranno il territorio dalla metà di dicembre fino all’Epifania.
DisOrchestra in concerto a Sant’antonio di Gallura
Domenica 4 gennaio 2026, alle ore 21:00, l’Oratorio parrocchiale di Sant’Antonio di Gallura ospiterà un evento musicale speciale: il concerto della DisOrchestra.
Badesi in Festa per l’Epifania
Badesi festeggia l’Epifania il 4 e 5 gennaio 2026 presso Centro Polivalente di Badesi. Domenica 4 gennaio vi aspettiamo dalle 17:00 con la Tombola della Fortuna, un momento di allegria per tutta la famiglia