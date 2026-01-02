La sindaca di San Teodoro pronta per una nuova candidatura

La probabile candidatura bis del sindaco di San Teodoro.

Il sindaco Rita Deretta potrebbe ricandidarsi alla guida del Comune di San Teodoro alle elezioni comunali previste per la prossima primavera. Il 2025 è stato un anno buono per il piccolo centro turistico della Gallura, con numeri record nel settore e importanti traguardi raggiunti dall’amministrazione comunale.

I progetti concretizzati dall’amministrazione comunale.

Tra i principali successi del 2025 c’è l’inaugurazione del porto turistico, infrastruttura strategica che collega San Teodoro al panorama internazionale e rafforza il ruolo del Comune nel settore turistico e nautico. Parallelamente, sono stati completati interventi attesi da anni, come il rifacimento della rete fognaria nelle frazioni di Franculacciu, Schifoni e Stazzu Bruciatu, l’apertura del secondo ampliamento dell’ecocentro, il dog park, il nido, e la riqualificazione del cimitero. Altri progetti riguardano l’avvio delle piste ciclabili, la manutenzione dei corsi d’acqua e l’arrivo di un milione di euro per l’area artigianale.

