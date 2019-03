Torna Adotta una spiaggia ad Arzachena.

Torna anche quest’anno Adotta una spiaggia, l’iniziativa ecologica del Consorzio Costa Smeralda a cui, per il secondo anno consecutivo, collabora anche il Comune di Arzachena. L’iniziativa, infatti, è stata inserita dall’amministrazione comunale all’interno di Agenda BLU 2019, 5 giornate in cui aziende, enti, associazioni e privati collaborano con il Comune per contribuire alla tutela ambientale.

Il prossimo 28 marzo le spiagge di Li Itriceddi, Liscia Ruia e Cala Petra Ruia verranno adottate da 120 allievi delle scuole primarie secondarie di Arzachena e Abbiadori. I ragazzi si ritroveranno alle 9 ad Abbiadori, dove verrà consegnato loro il certificato di adozione della spiaggia e il materiale con cui procedere alla pulizia. Ogni classe partecipante si assumerà, così, la responsabilità di un arenile e della sua tutela.

(Visited 90 times, 90 visits today)