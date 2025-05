AgendaBLU 2025 di Arzachena, 8 incontri per tutelare l’ambiente

Il progetto di AgendaBlu ad Arzachena.

Il Comune di Arzachena presenta l’edizione 2025 di AgendaBLU, il calendario che riunisce azioni per la tutela dell’ambiente e la divulgazione di pratiche sostenibili condotte con associazioni, fondazioni, aziende e volontari. Da maggio a ottobre, sono in programma 8 giornate riservate a incontri, progetti green e interventi di pulizia in litorali e porti lungo gli 88 chilometri di fascia costiera arzachenese, da Cannigione a Porto Cervo.

AgendaBLU è organizzata in collaborazione con la Guardia Costiera – Direzione Marittima di Olbia in sinergia con gli Uffici di La Maddalena, Golfo Aranci e Porto Cervo; il Consorzio Costa Smeralda; la società Smeralda Holding con Marina di Porto Cervo; lo Yacht Club Costa Smeralda; la Fondazione One Ocean; le associazioni Plastic Free Onlus e Passione Apnea.

“Dal dibattito contro l’eolico, alla raccolta di microplastiche, alla conservazione delle dune, il Comune lavora accanto a partner di livello internazionale e associazioni locali perché è fondamentale agire su tutti i fronti per la salvaguardia della nostra risorsa principale. Ogni giornata ha un focus specifico studiato per generare un impatto positivo sul delicato ecosistema marino sotto diversi aspetti – spiega Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena -. Ancora oggi, purtroppo, assistiamo all’abbandono di rifiuti in mare e in spiaggia, o al mancato rispetto di fauna e flora in aree sensibili: comportamenti irresponsabili che contrastiamo da anni con attività educative, campagne di comunicazione, condivisione di buone pratiche con altri Comuni costieri. Parallelamente, potenziamo i controlli della Polizia locale ambientale per individuare e sanzionare i trasgressori”.

“Dal 2018 AgendaBLU è il calendario che concentra e rilancia gli sforzi profusi da tanti volontari. Il Comune mette a disposizione le proprie risorse con automezzi autorizzati al trasporto di rifiuti ai centri dedicati, operai specializzati, autisti e scuolabus – spiega il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni -. Coordiniamo le attività a livello logistico e promozionale, creando la giusta sinergia tra enti, aziende, scuole e associazioni. Unendo le forze è più facile perseguire la missione di tutela delle coste e accrescere il coinvolgimento dei cittadini, dai giovanissimi agli adulti. Ogni anno, oltre 100 alunni partecipano al progetto, ma vogliamo conquistare anche l’attenzione di operatori turistici, bagnanti e diportisti affinché il comparto del turismo cresca in modo sostenibile”.

L’AgendaBLU 2025: il programma.

Sabato 10 maggio, l’iniziativa Smeralda Holding Blue Day inaugura il calendario con Smeralda Holding e Marina di Porto Cervo operative fin dal mattino per la pulizia dei fondali del porto di Porto Cervo supportate da sub professionisti, associazioni di volontariato e dal Consorzio Smeralda. Sabato 17 maggio, alle 11, nello Spazio Nexus in via San Pietro, il Comune ospita l’incontro organizzato con il Coordinamento Gallura contro la speculazione eolica per discutere delle ripercussioni su ambiente e blue economy provocate dai progetti di eolico off shore in via di approvazione lungo le coste della Gallura. COMUNE DI ARZACHENA Ufficio Comunicazione Istituzionale-

Giovedì 22 maggio, alle 10, a Milano il sindaco Roberto Ragnedda interviene alla conferenza stampa di presentazione del progetto Blue Forest organizzato dalla Fondazione One Ocean e supportato da Smeralda Holding per la riforestazione di posidonia oceanica nell’area del campo boe a Cala di Volpe.

Mercoledì 4 giugno è previsto il Clean Beach Day ideato dallo Yacht Club Costa Smeralda e supportato dal Consorzio Costa Smeralda. Il progetto coinvolge 115 alunni delle prime classi delle scuole secondarie di primo grado di Arzachena e Abbiadori. Gli studenti saranno impegnati nella rimozione delle micro plastiche a Cala Granu e assisteranno alla lezione degli esperti del CNR di Oristano.

Sabato 8 giugno scende in campo l’associazione Plastic Free Onlus, con cui il Comune ha sottoscritto un protocollo d’intesa, in occasione della Giornata Mondiale dell’ambiente e degli oceani. L’appuntamento si svolge in contemporanea in tutta Italia. Volontari di qualsiasi età sono invitati alla pulizia della spiaggia di Tanca Manna.

Durante l’estate, continua l’impegno della Fondazione One Ocean per la salvaguardia delle dune e del retro spiaggia dei litorali di Arzachena a seguito della firma della Charta Smeralda da parte del Comune. Dopo Capriccioli nel 2024, stavolta interverrà al Grande Pevero grazie al supporto di Smeralda Holding.

Sabato 27 settembre, ancora un evento in contemporanea nazionale con il Sea & Rivers day in compagnia di Plastic Free Onlus per sopralluoghi e raccolta rifiuti nella foce del rio San Giovanni e nella spiaggia La Sciumara. Ad ottobre, al porto di Cannigione, scendono in campo gli apneisti dell’associazione Passione Apnea per il recupero di rifiuti abbandonati nei fondali della marina. La partecipazione è libera ad esclusione delle immersioni riservate a sub professionisti. Per gli appuntamenti di Plastic Free registrarsi su www.comune.arzachena.ss.it

