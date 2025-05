Nuova guida alla Asl Gallura, insediato il commissario Ottaviano Contu

Ottaviano Contu al lavoro alla Asl Gallura.

È al lavoro nella sede di Olbia il commissario straordinario della Asl Gallura, Ottaviano Contu, nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 23/2 del 27 aprile 2025 in attuazione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025. Dopo una prima serie di contatti avuti nella giornata di ieri con il personale della Direzione Strategica e la firma della Delibera di presa d’atto della nomina, proseguono anche questa mattina gli incontri del Commissario con il personale.

”Lavoro da dodici anni come medico per questa azienda e vivo in prima persona, insieme ai miei colleghi, le difficoltà del sistema sanitario. Con il dialogo e l’esperienza maturata sia in corsia che nella Direzione di Struttura – sottolinea il Commissario Straordinario della Asl Gallura – intendo gettare le basi per rendere più efficienti i processi e mettere il personale nelle condizioni di ottimizzare tutta l’attività. In questa fase dovrò attuare le azioni nel perimetro dei compiti che la legge approvata dal Consiglio Regionale affida al Commissario Straordinario”.

Tra questi c’è la predisposizione di un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e amministrativi e una proposta di missione assistenziale per ciascuna struttura ospedaliero-sanitaria. La legge regionale n. 8 approvata lo scorso 11 marzo conferisce, inoltre, ai Commissari Straordinari la potestà di porre in essere azioni straordinarie ed emergenziali al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, secondo le indicazioni dell’assessorato competente in materia di sanità ed in piena sinergia tra le aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Dirigente Medico di lungo corso nei territori del Sassarese e della Gallura, Contu ha lavorato nei presidi ospedalieri di Ozieri e Tempio Pausania. Nell’ospedale di Tempio Pausania ha ricoperto l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Radiologia. Il Commissario Straordinario è stato scelto tra i professionisti iscritti nell’elenco nazionale dei Direttori Generali.

