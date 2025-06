Alberi pericolosi sulle strade di Arzachena, nuove segnalazioni

Ancora proteste per alberi pericolosi sulle strade ad Arzachena

Dopo l’articolo pubblicato su alcuni grossi alberi pericolosi sulle strade di Arzachena, arrivano altre segnalazioni. Dopo quelle su via Micalosu, le segnalazioni per altri analoghi episodi non si sono fatte attendere.

Il coro di proteste per la presenza di questi alberi che si palesano molto pericolosi per l’incolumità pubblica è stato unanime e ridondante e ha fatto da cassa di risonanza ad un problema che ormai sembra essere una costante.

Questa volta il potenziale pericolo riguarda la Località “Iuanneddu”, più precisamente l’area di intersezione con via Punta Martino, la strada che conduce all’agriturismo “Lu Branu”.

I rami di un grosso albero di eucalipto ivi presente, si protendono lungo la carreggiata creando un potenziale grave pregiudizio per la pubblica incolumità.

Il pericolo assume una connotazione più ampia se si considera che quella strada, soprattutto in questo periodo, è interessata da un eterogeneo ed intenso traffico veicolare diretto verso l’agriturismo “Lu Branu”.

“Non sono servite a niente le reiterate segnalazioni che abbiamo fatto agli organi competenti” dichiara, amareggiata, una signora che risiede in quella zona. “Abbiamo segnalato più volte il pericolo che questi rami comportano, ma le segnalazioni, come si può vedere, sono cadute tutte nel vuoto!” Conclude stizzita la donna. “Nessuno ha fatto niente! Si ricordano di noi solo in prossimità delle elezioni” replica con un pizzico di ironia un altro residente. “Dice bene quel signore che ha citato il grave fatto di Venezia! Qui se non si fa male qualcuno, o peggio, se non ci scappa il morto, non interviene nessuno! E’ una vergogna!” conclude, agitando le mani in segno di disappunto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui