Hashish spedita ad Arzachena con un pacco delle Poste, arrestato il mittente

I carabinieri hanno scoperto chi aveva spedito hashish da Frosinone ad Arzachena

Alle Poste di Arzachena era arrivato un pacco con 100 grammi di hashish e i carabinieri hanno trovato chi l’aveva spedito e ne aveva altri 900. Stamattina i carabinieri della Stazione di Ceccano, vicino Frosinone, hanno arrestato un 30enne italiano per detenzione di droga ai fini di spaccio.

L’operazione parte in Gallura, grazie a una segnalazione di Poste italiane. Nell’ufficio di Arzachena era transitato un pacco destinato a un residente del luogo, con 100 grammi di hashish all’interno. I carabinieri sono così andati alla ricerca del destinatario sardo e del mittente nel Lazio. Le due Stazioni competenti per territorio si sono coordinate tra loro e hanno perquisito nello stesso momento le abitazioni dei due.

I carabinieri di Ceccano hanno trovato circa 13 panetti di hashish (del peso totale di circa 780 grammi) e 13 confezioni di marijuana (pari a circa 110 grammi), In casa aveva materiale per il confezionamento e 18.600 euro in contanti, sequestrati perché possibile frutto dello spaccio. Nessun dubbio sul fatto che il ceccanese fosse l’autore della spedizione destinata ad Arzachena: i panetti di hashish rinvenuti nella sua abitazione erano racchiusi nello stesso involucro sequestrato in Sardegna.

I militari di Ceccano hanno così arrestato il 30enne che, su disposizione del magistrato, ora si trova in carcere a Frosinone.

