Festa per il milionesimo cliente al distributore Conad di Olbia, ecco chi è

Michael Milo mette 30 euro di benzina e ne vince mille alla Conad di Olbia

Il milionesimo rifornimento è arrivato alle 18:09 di oggi al distributore Conad di Santa Marinedda a Olbia. Trasformando un normale pomeriggio in un momento di festa.

A tagliare questo simbolico traguardo è stato Michael Milo, olbiese, che si era fermato casualmente alla pompa numero 3 durante una passeggiata. Un gesto quotidiano che si è trasformato in una sorpresa inattesa: pochi istanti dopo aver effettuato il rifornimento, è stato circondato dal personale del distributore tra applausi, coriandoli e festeggiamenti. Ha speso 30 euro per la benzina e ne ha vinto 1.000.

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Visibilmente emozionato e sorpreso, Michael è stato accompagnato presso la postazione allestita per l’occasione. Lì Franco Fois, socio Conad e organizzatore dell’iniziativa, ha firmato e consegnato l’assegno simbolico del valore di 1000 euro in buoni carburante.

“Non me lo aspettavo assolutamente”, ha raccontato il vincitore, ancora incredulo per quanto accaduto. “Mi sono fermato per caso e mi sono ritrovato in mezzo a una festa”. L’evento, pensato per celebrare un importante traguardo del distributore, è proseguito con il taglio della torta e un momento conviviale nella saletta appositamente allestita, dove clienti e staff stanno continuando a festeggiare.

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