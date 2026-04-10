Le previsioni meteo per il weekend a Olbia e in Gallura

10 Aprile 2026

di Giovanna Biddau

Le previsioni meteo

ll meteo di questo weekend sarà caratterizzato da giornate soleggiate e ventose a Olbia e in tutta la Gallura. Per sabato 11 aprile è prevista una giornata di sole. La temperatura massima sarà di 24 gradi. Mentre i venti raggiungeranno i 25 chilometri/orari.

Per domenica 12 aprile è prevista una giornata nuvolosa. La temperatura massima registrata sarà di 16 gradi. I venti raggiungeranno i 24km/h.

Quando cambia il meteo, è importante adattarsi per stare bene ed evitare piccoli problemi. Ecco alcuni accorgimenti utili:

🌡️ Sbalzi di temperatura

  • Vestiti “a strati” per aggiungere o togliere facilmente capi
  • Porta sempre con te una giacca leggera o una sciarpa

🌧️ Pioggia improvvisa

  • Tieni un ombrello compatto nello zaino
  • Usa scarpe impermeabili per evitare di bagnarti

💨 Vento forte

  • Proteggi gola e orecchie (sciarpa o cappuccio)
  • Fai attenzione a oggetti che possono cadere

🌞 Sole improvviso dopo freddo

  • Non fidarti subito del caldo: evita di scoprirti troppo
  • Usa occhiali da sole e crema se l’esposizione è prolungata
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