Acqua non potabile.

Ad Arzachena l’acqua non è idonea per uso potabile e alimentare: i parametri sono fuori norma. Lo comunica il vice sindaco del Comune di Arzachena Cristina Usai. L’amministrazione comunale di Arzachena ha sollecitato il gestore Abbanoa a individuare la causa dei parametri fuori norma. L’acqua non può essere utilizzata per cucinare o per bere, mentre può essere usata per lavare gli alimenti e per l’igiene personale. Inoltre, il Comune comunica di segnalare qualsiasi anomalia o guasto al numero verde del gestore Abbanoa 800.022.040.

