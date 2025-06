Le destinazioni turistiche di eccellenza si riuniscono nella Fondazione Altagamma

A Milano, nella sede di Fondazione Altagamma, nasce l’associazione che riunisce le cinque destinazioni simbolo del turismo italiano. I rappresentanti dei Comuni di Arzachena-Porto Cervo, Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Pinzolo-Madonna di Campiglio hanno dato vita all’Associazione dei Territori di Altagamma. Una realtà che intende rafforzare la collaborazione tra le cinque destinazioni simbolo del turismo d’eccellenza italiano.

Le cinque regine del turismo

Alla firma dell’atto erano presenti: Claudia Giagoni, assessora al Turismo di Arzachena, per Porto Cervo, Melania Esposito, assessora al Turismo di Capri; Roberta Alverà, vicesindaco e assessora al Turismo di Cortina d’Ampezzo; Roberto Rota, sindaco di Courmayeur e Monica Bonomini, vicesindaco di Pinzolo, per Madonna di Campiglio.

L’iniziativa è il frutto di un percorso avviato nell’ottobre 2023, durante il quale le cinque località – già individuate nel 2014 da Fondazione Altagamma come Territori d’Eccellenza e nominate Honorary Members – hanno lavorato congiuntamente per sviluppare strategie comuni volte alla promozione e al posizionamento del turismo di alta gamma sia in Italia che all’estero. Nel novembre 2024, i cinque territori hanno siglato un primo accordo di programma, ponendo le basi per un’azione sinergica volta a promuovere e valorizzare queste destinazioni nel mercato turistico internazionale attraverso un’offerta ampia, diversificata e attrattiva.

La guida a Courmayeur

Durante l’incontro è stato nominato Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, come primo presidente dell’Associazione dei Territori di Altagamma. “Lavoreremo insieme per rafforzare l’identità dei nostri territori e affermare, anche attraverso una rappresentanza più coesa, il ruolo strategico che il turismo di alta gamma riveste nello sviluppo economico, sociale e culturale del nostro Paese” ha dichiarato il Presidente.

“Arzachena entra a far parte come socio fondatore di questo accordo prestigioso con un lavoro congiunto accanto al Consorzio Costa Smeralda e al direttore Massimo Marcialis, e grazie alla Fondazione Altagamma, che ha individuato il territorio di Porto Cervo tra quelli d’eccellenza italiana – afferma Claudia Giagoni, assessore al Turismo e al Commercio del Comune di Arzachena -. Cogliamo l’occasione ancora una volta di promuovere la destinazione e trasmettere un concetto di lusso che vogliamo tradurre in termini di slow living, di contatto con la natura, di qualità della vita e dei servizi, oltre che di esperienze legate ai luoghi simbolo di Arzachena e alla cultura in tutte le stagioni”.

Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale di Altagamma, ha dichiarato: “Siamo lieti che i Territori di Altagamma abbiano scelto di costituirsi in Associazione e di consolidare il rapporto con la nostra Fondazione. Siamo certi che da questa collaborazione si svilupperanno progetti e iniziative utili a promuovere il turismo italiano e le sue eccellenze come questi cinque territori simboli in tutto il mondo del nostro stile di vita”.

