Anagrafe canina, appuntamento a novembre ad Arzachena

L’anagrafe canina ad Arzachena.

Giovedì 7 novembre, la Polizia locale di Arzachena organizza un importante appuntamento per i proprietari di cani. Al canile di località Monti Aguisi, a partire dalle ore 9, sarà possibile impiantare il microchip ai propri animali e procedere con la registrazione all’anagrafe canina. Questo servizio, offerto in collaborazione con il veterinario della Asl, rappresenta un passo fondamentale per garantire la salute e la sicurezza degli animali.

I proprietari interessati sono invitati a prenotare il loro appuntamento chiamando la Polizia locale. È possibile contattare la centrale operativa al numero 0789/81111, disponibile dalle 8 alle 20, o l’ufficio polizia ambientale al numero 0789/849121, attivo dalle 9 alle 13.

