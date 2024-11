Nuova truffa a Olbia, si fingono dell’Aspo e propongono card a 2,35 euro

La nuova pagina fake di Aspo.

Una nuova truffa propone smart card a 2,35 euro fingendosi l’Aspo, azienda che a Olbia si occupa del servizio di trasporto pubblico. Qualcuno ha creato un’altra pagina Facebook con il logo della società, come è avvenuto la scorsa estate.

Così la società olbiese ha informato gli utenti di Olbia che si tratta di una pagina falsa. ”E’ presente su Facebook una pagina “Smart card per il trasporto pubblico a Olbia” che propone una CARD ASPO a 2,35 euro – si legge nella pagina ufficiale Aspo -. Si tratta di un’informazione falsa, vi raccomandiamo di non cliccare sul link e di non dare i vostri dati. Gli unici canali per acquistare i titoli di viaggio e per informarsi su tariffe e orari sono quelli ufficiali – informa la società di Olbia -, il nostro sito https://www.aspo.it/orari-tariffe-rivendite e i nostro canale social Facebook ASPOLBIA e la nostra APP https://www.aspo.it/download-app/ Nel dubbio verificate telefonando a Infopoint Aspo 078952206”.

