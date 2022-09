Dal 23 al 25 settembre torna la manifestazione “Arzachena in fiore”

L’ottava edizione di ‘Arzachena in Fiore‘ si terrà nel centro storico dal 23 al 25 settembre. L’evento dedicato all’ambiente e al decoro urbano è promosso dal delegato all’Ambiente, Michele Occhioni, e dall’assessora a Turismo e Commercio, Claudia Giagoni. L’obiettivo è di sensibilizzare il pubblico alla tutela delle risorse ambientali, al corretto conferimento dei rifiuti . Ma anche coinvolgere i cittadini nella cura del decoro urbano per contribuire a rilanciare l’immagine del cuore del paese accanto all’amministrazione pubblica. Oggi il via ai lavori di installazione delle creazioni verdi per le strade di Arzachena. Vvenerdì 23 alle 11 il taglio del nastro in via Ruzittu.

Il delegato all’Ambiente di Arzachena

“Investiamo tempo e risorse nelle attività di sensibilizzazione ambientale. Trasformando in modo simbolico il cuore del paese grazie a piante e fiori in collaborazione con aziende florovivaistiche della zona – spiega il delegato Michele Occhioni -. ‘Arzachena in Fiore’ è un evento nato nel 2014 per coinvolgere bambini e adulti e trasmettere i valori della sostenibilità ambientale, della cura del territorio e del paese. Mostrando il bello e il buono della natura attraverso installazioni creative, mercatini, laboratori didattici e altri appuntamenti collaterali. Ogni anno recuperiamo parte delle alberature utilizzate durante l’evento per riqualificare un’area del paese”.

L’assessora al Turismo di Arzachena

“In linea con le politiche di ampliamento della stagione turistica del mio assessorato, rilanciare ‘Arzachena in Fiore’ a fine settembre contribuisce a creare un continuum di manifestazioni e attrazioni. Nel cuore del paese a sostegno delle attività commerciali e della crescita delle presenze in bassa stagione – spiega l’assessora Claudia Giagoni -. Cofinanziare questo evento significa impiegare risorse per il futuro della nostra destinazione che ha le sue basi fondanti nelle sue risorse naturalistiche. Offriamo alle attività commerciali un ulteriore stimolo grazie a i numerosi visitatori attesi per il fine settimana dopo una stagione incoraggiante”.

Le aziende in fiore di Arzachena

Le creazioni verdi allestite dalle aziende Sgaravatti Land, Tecnoverde garden Olbia, Ever Green, Alberghina Verde Ambiente e Garden center Costa Smeralda. Ogni giorno, inoltre, sono in agenda appuntamenti con musicisti, artisti di strada, animatori e mascotte dei cartoni animati grazie alla collaborazione con Sms srl.