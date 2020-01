L’incidente capitato ad un anziano di Luogosanto.

Ha fatto un volo di circa 6 metri ed è ruzzolato sul terreno. Una brutta caduta per un anziano di 81 anni di Luogosanto, questo pomeriggio, mentre tagliava la legna.

Probabilmente a causa di una disattenzione il pensionato, S. L. O., è caduto mentre potava alcuni rami nel suo terreno, che si trova tra Luogosanto ed Arzachena. Una scivolata che poteva avere conseguenze ben peggiori.

Trasportato al pronto soccorso di Sassari dall’elicottero del 118, gli sono stati diagnosticati due traumi. Si trova ora ricoverato in osservazione, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

(Visited 1.157 times, 1.158 visits today)