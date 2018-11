L’appello dell’amministrazione di Arzachena.

Arzachena dichiara guerra all’inciviltà e installa i nuovi cestini. I nuovi contenitori per i piccoli rifiuti urbani sono stati collocati in zona Sant’Anna, via Paolo Dettori e viale Costa Smeralda.

L’amministrazione comunale ricorda che i cestini vanno utilizzati, invitando il cittadino a trattare la città come se fosse casa propria. Medesima attenzione è rivolta anche al riciclo dei rifiuti e alle segnalazioni di eventuali abusi.

Non è raro, purtroppo, notare come alcuni residenti lascino spesso in terra lattine schiacciate, mozziconi di sigaretta, gomme da masticare e altro genere di rifiuti inquinanti contribuendo a rendere anche la città poco decorosa, soprattutto in periferia. Adesso non ci sono più scuse: i cestini ci sono.

(Visited 32 times, 32 visits today)