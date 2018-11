Il coordinamento della Lega di Salvini in Gallura.

Alle elezioni regionali di febbraio non mancherà il coordinamento della Lega di Matteo Salvini per il Comune di Arzachena. Il nuovo gruppo è nato da pochissimo ed è già a lavoro. L’annuncio, infatti, arriva dal vice commissario regionale del coordinamento Dario Giagoni. A dirigere il coordinamento è Gianfranco Abeltino mentre il vice coordinatore sarà Alessandro Carta. Un gruppo politico composto da tanti ex appartenenti ad An e FI. Nei prossimi giorni il coordinamento della Lega ha promesso di fare degli incontri con i cittadini per farsi conoscere e far conoscere il loro programma e gli impegni futuri per le prossime Regionali del 2019.

