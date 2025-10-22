Ad Arzachena corsi di cucina sarda con Maria Antonietta Mazzone

Ad Arzachena tornano i corsi di cucina sarda

Dopo il grande successo della sessione primaverile, il Comune di Arzachena rilancia i suoi apprezzati corsi di cucina tradizionale sarda. Curati ancora una volta da Maria Antonietta Mazzone. L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive, guidato da Stefania Fresu, si conferma un tassello fondamentale nel progetto di valorizzazione e rilancio del settore agroalimentare locale e regionale.

Il secondo modulo di appuntamenti del 2025 vedrà come protagoniste assolute due eccellenze della gastronomia isolana: le paste gioiello e le iconiche seadas. Maria Antonietta Mazzone, nota appassionata di longevity food e archeologia gastronomica, nonché autrice del libro “I Sapori della memoria” e dell’e-book “Mundus Panis” (scritto con Giovanni Fancello), è pronta a svelare i segreti più antichi di queste preparazioni.

L’entusiasmo e la richiesta di partecipazione sono altissimi. A febbraio e marzo, infatti, i posti disponibili per i corsi sono letteralmente andati a ruba, a testimonianza del forte interesse della comunità (e non solo) verso la riscoperta della cucina della nonna.

Il programma

Il programma del 2° modulo 2025 si articola come segue:

Corso paste gioiello:

Date: Lunedì 27 e mercoledì 29 ottobre 2025

Orario: Dalle 15:00 alle 18:00

Sede: Spazio Nexus, via San Pietro, Arzachena.

Corso seadas:

Date: Lunedì 10 e mercoledì 12 novembre 2025

Orario: Dalle 15:00 alle 18:00

Sede: Spazio Nexus, via San Pietro, Arzachena.

L’assessora Stefania Fresu sottolinea l’importanza di questi corsi non solo come momento di apprendimento pratico, ma come vero e proprio veicolo di cultura: “Questa iniziativa si inserisce nel più ampio disegno di promozione delle nostre radici. La gastronomia sarda è un patrimonio inestimabile, e grazie all’esperienza di Maria Antonietta Mazzone possiamo garantire che queste conoscenze vengano tramandate alle nuove generazioni. L’interesse dimostrato finora ci spinge a proseguire con convinzione su questa strada.”

Iscrizioni e dettagli

Per chi volesse imparare i segreti della cucina tradizionale, è fondamentale affrettarsi. Il numero di posti è limitato a 20 partecipanti per ciascun corso.

La quota di iscrizione è di 50 euro per corso. Le domande devono essere inviate via mail all’indirizzo informagiovani@comarzachena.it, indicando chiaramente il corso di interesse nell’oggetto.

La scadenza per presentare la domanda è fissata per venerdì 24 ottobre 2025, entro le ore 12:00.

