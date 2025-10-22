Riscoprire il gioco autentico, successo a Calangianus per il “Villaggio Detox”

Villaggio Detox a Calangianus, bimbi lontani dagli schermi

Sabato 19 ottobre, piazza del Popolo a Calangianus si è trasformata nel cuore pulsante del “Villaggio Detox”. Un evento promosso da “Connessioni Consapevoli” che ha invitato residenti e visitatori dei paesi limitrofi a spegnere gli smartphone. Per riscoprire il piacere dell’interazione umana e della creatività manuale.

L’iniziativa ha offerto alle famiglie una giornata di disconnessione digitale e riconnessione umana attraverso una vasta gamma di attività. La regola d’oro, rigorosamente applicata, era una sola: niente smartphone. L’obiettivo era dimostrare che l’intrattenimento più genuino e stimolante nasce dalla semplicità dello stare insieme e del fare.

Piazza del Popolo si è animata con:

Giochi antichi: un tuffo nel passato per bambini e adulti.

Laboratori artigianali e scientifici: dalla lavorazione della creta alla pittura delle maschere, dai laboratori di traforo a quelli di pittura, i partecipanti hanno potuto sperimentare e creare, lasciandosi ispirare dalla maestria degli artigiani locali.

Il progetto rientra nella missione di “Connessioni consapevoli”, che pone al centro l’educazione delle famiglie e dei ragazzi all’uso critico e bilanciato della tecnologia.

L’evento di Calangianus è servito da palcoscenico ideale per questa filosofia. È stato “meraviglioso vedere i bambini ridere, giocare e collaborare senza pensare ai dispositivi,” hanno commentato gli organizzatori. La gioia scaturita dall’interazione diretta, dalla cooperazione nel gioco e dalla soddisfazione del creare qualcosa con le proprie mani ha ribadito un concetto fondamentale: la semplicità è spesso la fonte più ricca di apprendimento e felicità.

Il successo del “Villaggio Detox” dimostra l’esigenza crescente, da parte delle comunità, di spazi e momenti dedicati a un benessere che non passa attraverso il display, ma attraverso il contatto vero con l’ambiente, la cultura locale e le persone. Un’iniziativa da replicare, che riporta l’attenzione sulla qualità del tempo trascorso in famiglia e nella comunità.

