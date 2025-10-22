Budoni apre le porte: ingresso gratuito allo stadio per la gara con l’Olbia

Ingresso gratuito allo stadio per Budoni-Olbia

Per la partita Budoni-Olbia i padroni di casa hanno deciso di lasciare l’accesso libero allo stadio e gli ospiti ringraziano. La gara del girone G del campionato di Serie D è in programma domenica 26 ottobre alle 15.

L’annuncio del Budoni

“Una partita attesa – annunciano dalla società di Budoni -. Da vivere tutti insieme e che vogliamo che sia una festa sportiva per tutto il territorio: per questo, siamo felici di comunicarvi che domenica 26 ottobre, in occasione del match Budoni – Olbia l’ingresso allo stadio sarà gratuito per tutti. Ci vediamo allo stadio!”.

I ringraziamenti dell’Olbia

“L’Olbia Calcio desidera ringraziare con sincera gratitudine il Budoni Calcio 1973 – replicano i Guardiani del faro – per il gesto di grande sportività e sensibilità nei confronti dei tifosi e del territorio, aprendo le porte dello Stadio “Pasquale Pinna” con ingresso gratuito in occasione della gara di domenica 26 ottobre (ore 15:00), valida per il Campionato Nazionale di Serie D 2025/2026. Un’iniziativa che va oltre il campo e che testimonia il valore dei veri principi sportivi: rispetto, condivisione e unità tra realtà che rappresentano la nostra Isola. Ci auguriamo che sia una festa di sport e di amicizia per tutti. Grazie, Budoni Calcio”.

