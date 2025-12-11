Arzachena punta su borracce e distributori per eliminare la plastica

Un progetto contro l’uso della plastica monouso ad Arzachena.

Arzachena lancia un segnale forte in materia di sostenibilità ambientale patrocinando il progetto “Acqua per crescere”. L’iniziativa del Comune, promossa con l’obiettivo cruciale di sensibilizzare i giovani di Arzachena all’uso consapevole delle risorse idriche e alla drastica riduzione dell’utilizzo della plastica monouso, ha preso il via ufficiale presso l’Istituto Comprensivo 1.

Grazie al fondamentale supporto di numerose aziende sponsor del territorio di Arzachena, sono stati installati due distributori di acqua all’interno della scuola secondaria di primo grado, situata in via Nenni. Questi erogatori rappresentano un’alternativa ecologica e salutare alle bottigliette di plastica, incoraggiando gli studenti a fare scelte più responsabili.

Il progetto ha avuto il suo momento culminante con la cerimonia di consegna delle borracce agli studenti, svoltasi ieri mattina. La partecipazione istituzionale ha sottolineato l’importanza del progetto, con la presenza del Sindaco Roberto Ragnedda e del delegato all’Ambiente e Pubblica istruzione, Michele Occhioni, che è stato uno dei principali promotori dell’iniziativa.

Affiancati da dirigenti scolastici e insegnanti, le autorità hanno ribadito l’importanza di investire nell’educazione ambientale fin dai banchi di scuola. “Sensibilizzare i nostri ragazzi a un uso più consapevole delle risorse è un passo essenziale per costruire un futuro più sostenibile,” ha commentato il delegato Michele Occhioni, ringraziando tutti i soggetti coinvolti.

L’iniziativa non sarebbe stata possibile senza la generosità e la visione degli imprenditori locali che, riconoscendo il valore formativo e ambientale del progetto, hanno contribuito economicamente alla realizzazione. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ad Andrea Feurra, responsabile regionale di “Acqua per crescere”, per il coordinamento e la gestione dell’iniziativa. Attraverso “Acqua per crescere”, Arzachena si impegna a educare una nuova generazione di cittadini più attenti all’ambiente, trasformando le abitudini quotidiane in atti di rispetto per il pianeta.

