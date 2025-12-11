Dopo due mesi di stop, a Olbia riapre Tecnomat e riassume

Tecnomat riapre a Olbia.

Il negozio Tecnomat di Olbia riapre dopo due mesi di stop. E’ fissata per domani, venerdì 12 dicembre, alle ore 7 la riapertura del punto vendita dopo la chiusura forzata. Questo evento segna un momento significativo non solo per l’azienda, ma anche per l’intero tessuto economico e sociale della Gallura e per i lavoratori dell’azienda.

La riapertura.

Dopo un periodo di chiusura temporanea, Tecnomat Olbia riprende la piena operatività, confermando il suo ruolo di riferimento per professionisti e privati del settore edile e della ristrutturazione. L’attesa riapertura sarà sostenuta dalla ricomposizione delle squadre di negozio. A causa della chiusura al pubblico, un numero significativo di collaboratori aveva dovuto lasciare Tecnomat alla scadenza naturale del proprio contratto. Questa nuova fase di incremento dell’organico testimonia l’attenzione di Tecnomat verso la propria forza lavoro e la volontà di assicurare stabilità occupazionale sul territorio.

L’azienda desidera esprimere profonda gratitudine alla comunità di Olbia e alle istituzioni locali per la solidarietà e il sostegno dimostrato in questo momento complesso. La collaborazione e la comprensione ricevute sono state fondamentali, rafforzando il legame tra Tecnomat e il territorio. L’impegno dell’azienda rimane quello di offrire un servizio di alta qualità e di contribuire attivamente al benessere e allo sviluppo dell’economia di una terra che ama profondamente e con la quale ha un legame speciale. Con l’avvio delle attività, Tecnomat Olbia è pronta ad accogliere nuovamente con rinnovato entusiasmo i propri clienti, riaffermando la propria presenza come partner affidabile e strategico per piccoli e grandi cantieri.

