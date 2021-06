Le strade rurali di Arzachena.

Il Comune di Arzachena mette apposto le strade di campagna con una serie di interventi. L’investimento da parte dell’ente è circa 80 mila euro e prevede la messa in sicurezza e l’asfaltatura.

In particolare, i lavori riguardano la strada della località campestre di Biddichena, lunga 500 metri, dove il cantiere è attualmente in corso. Sono in fase di ultimazione i lavori di ripristino del manto stradale nel percorso di Scalia.

Gli interventi fanno parte del piano comunale di ripristino delle strade rurali promosso dall’assessore Fabio Fresi, con lo scopo di garantire sicurezza nella viabilità e migliore accessibilità alle numerose abitazioni situate nelle campagne del territorio Arzachena. Alcuni lavori realizzati rientrano anche nel piano di sicurezza contro il rischio idrogeologico.

(Visited 137 times, 137 visits today)