Lo ha comunicato il sindaco Mario Mulas.

Un riconoscimento da parte di Golfo Aranci a Don Pasquale Finà, parroco per quasi cinquanta anni e indimenticata guida sociale e religiosa della comunità.

“La settimana scorsa la nostra Giunta comunale ha proposto al Consiglio comunale la concessione della cittadinanza onoraria – ha spiegato il sindaco Mario Mulas – . Ora, il Consiglio si riunirà venerdì 25 nella prima mattinata per deliberare e successivamente consentire a sindaco e consiglieri di poter partire per Castelsardo per incontrare Don Finà e consegnargli il simbolo della nostra gratitudine e riconoscenza per quanto ha svolto da noi”.

“Sono invitate a partecipare tutte le espressioni associative e culturali del nostro Paese. Vista la situazione sanitaria non è prevista alcuna organizzazione ma, autonomamente, chi lo desiderasse si senta invitato a presenziare”, ha concluso il primo cittadino.

