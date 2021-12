Lavori ad Arzachena.

Proseguono i lavori nelle strade di Arzachena. Il Comune ha destinato 1 milione e 300 mila euro per il rifacimento degli asfalti nella città.

In questi giorni sono in corso i lavori di sistemazione del mento stradale di via Righi. Il progetto dell’amministrazione è quello di rimettere a nuovo tutte le strade del territorio comunale, compresi i borghi. Gli interventi derivano da un finanziamento, derivato anche dagli introiti dell’imposta di soggiorno, coordinato grazie al settore Lavori Pubblici su proposta dell’assessore Fabio Fresi.