Le strade di Arzachena.

Proseguono i lavori di asfaltatura ad Arzachena. Dopo gli interventi di rifacimento del manto stradale a Liscia di Vacca, Baja Sardinia e Cannigione, prosegue il piano di riassetto del patrimonio viario nel centro urbano.

Gli interventi derivano da un finanziamento di 1 milione e 300 mila euro anche dagli introiti dell’imposta di soggiorno, coordinato grazie al settore Lavori Pubblici su proposta dell’assessore Fabio Fresi. I lavori che l’ente ha svolto e programmato nei prossimi mesi del 2022 sul manto stradale di Arzachena riguardano, ad esempio, via Aldo Moro, che dopo vent’anni è stata riqualificata e ampliata.

La riqualificazione programmata dal Comune riguarda anche altri rioni, per rispondere alle esigenze dei quartieri e completare le infrastrutture bloccate da anni. Saranno rifatte anche la strada comunale 25 Padula d’Izzana-Naseddu-circonvallazione; la strada Monte Moro; via Torricelli; via Cavallotti; via Umberto I; via Mameli; via Multa; via Columbano Nicola; via Sassari; via Cagliari; il tratto strada Cuncosu; la traversa via Guicciardini; il parcheggio dell’edificio del centro dialisi e il parcheggio scuola Abbiadori.

(Visited 74 times, 74 visits today)