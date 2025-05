Ad Arzachena la mostra “Attraverso i nostri occhi”, ad Arzachena la mostra sui canili

La mostra fotografica “Attraverso i nostri occhi” organizzata dal Comune in collaborazione con Caterina Murino arriva ad Arzachena. Sabato 24 maggio, alle 11:00, al Museo civico Michele Ruzittu di Arzachena si terrà l’evento inaugurale della mostra fotografica “Attraverso i nostri occhi”.

Dal 24 maggio al 8 giugno 2025, il Museo ospita le immagini scattate da Alessandra Cossu nei canili di tutta la Sardegna. L’evento segue la campagna di sensibilizzazione che l’attrice Caterina Murino ha condotto nei canili di tutta la Sardegna e in quello di Arzachena, dove ha constatato l’ottima gestione della struttura da parte della società municipalizzata Ge.se.co. Arzachena Surl tanto da promuoverla come modello da seguire.

L’evento è anche un’occasione per raccogliere fondi da destinare al sostegno delle strutture che ospitano i trovatelli dell’Isola e sensibilizzare i cittadini sul problema del randagismo.

Alla inaugurazione interverranno il sindaco Roberto Ragnedda, Caterina Murino, la fotografa Alessandra Cossu, il curatore del docufilm Fabrizio Pinna, l’assessore al Controllo Ge.se.co. Stefania Fresu, l’amministratore della Ge.se.co. Gianni Pirina, la direttrice della Ge.se.co Anna Maria Zedda, lo staff del canile municipale, i volontari delle associazioni Protier e Randagi di Flora, i veterinari della Asl Gallura.

