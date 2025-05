A Tempio Abbanoa collega le nuove reti idriche

Abbanoa annuncia disagi programmati con l’acqua a Tempio per un intervento di collegamento delle nuove reti idriche.

“Nell’ambito degli interventi di riqualificazione della rete idrica che Abbanoa ha avviato nel Comune di Tempio Pausania, per la giornata di venerdì 23 maggio 2025 le squadre di Abbanoa hanno in programma il collegamento delle nuove condotte realizzate in via Demuru, via Monsignor Morera e via Enrico Fermi alla rete idrica cittadina. Per l’esecuzione dei lavori, dalle 8.15 alle 18, occorrerà effettuare la chiusura del flusso idrico sulla linea al servizio delle utenze: sono previsti cali di pressione e temporanee interruzioni nelle vie Demuru, Monsignor Morera ed E. Fermi. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori”.

“Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui