Incidente stradale ad Arzachena.

Auto fuori strada, questa sera, alla periferia di Arzachena. In località Cudacciolu, per cause in fase di accertamento, il conducente, che viaggiava solo, ha perso il controllo della vettura restando intrappolato all’interno del veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari, che hanno provveduto all’estrazione dell’uomo e consentito agli operatori sanitari del 118 il trasferimento in ospedale.

