Il concerto di Salmo del 13 agosto a Olbia.

L’aveva annunciato e ha mantenuto la promessa. A sorpresa Salmo ha scelto per il concerto per sostenere la Sardegna devastata dagli incendi di venerdì 13 agosto il molo di Brin di Olbia, che si è subito riempito.

L’esibizione a Cala dei Sardi del Water World Music era stata macchiata dalle polemiche, perchè si era tenuta proprio nei giorni in cui l’isola bruciava. Ma terminato il concerto, il cantante non si era sottratto al suo impegno e aveva subito annunciato un evento gratuito ed una raccolta fondi dedicata.

“La zona di Oristano è stata devastata dalle fiamme e ci sono famiglie in difficoltà, pastori che hanno perso il bestiame e non possono lavorare. Hanno bisogno di una mano. Organizziamo un live completamente gratuito e una raccolta fondi su internet per aiutare queste persone. Non so quando potremmo fare il live e se ce lo permetteranno, ma noi lo faremo ugualmente”, aveva detto.

Il concerto gratuito di Salmo.

Così, dopo aver regalato 10mila ulivi per i territori colpiti dalle fiamme, questa sera l’artista, ormai di fama interazione, si esibirà per manifestare il suo attaccamento alla Sardegna. Fino a tarda sera l’artista non aveva svelato la location. Poi la conferma: dalle 22 il concerto al Molo Brin di Olbia. E il pubblico è iniziato ad arrivare.

(Visited 442 times, 442 visits today)