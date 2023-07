Si ribalta con l’auto in centro, paura per le strade di Cannigione

Si ribalta con l’auto a Cannigione

Spettacolare incidente per le strade di Cannigione, un’auto si ribalta ma per fortuna non risultano problemi per il conducente. Nella frazione di Arzachena l’incidente è avvenuto sabato mattina nella discesa di via Sicilia.

All’altezza dell’incrocio con via Elba è possibile che l’auto abbia urtato il marciapiede sul alto destro per poi ribaltarsi completamente. Tanto spavento e molta sorpresa tra gli abitanti e i turisti che sin son risvegliati con una Panda ribaltata in strada.

