Blackout internet nel centro storico di Arzachena, tanti disagi

Disagi e disservizi per chi opera o vive nel centro storico di Arzachena a causa di un blackout della rete Internet. Il prolungato isolamento telematico che sta interessando da alcuni giorni il centro storico di Arzachena sta colpendo duramente il tessuto economico locale, paralizzando in particolare le agenzie di assicurazione e i centri di erogazione di servizi digitali, dai pagamenti alle giocate fino all’emissione di valori bollati.

Il grave disservizio sulla rete fissa e sulla connessione dati sembrerebbe essere circoscritto all’area centrale della città. Iniziato lo scorso venerdì 2 ottobre prima di degenerare in un blackout totale a partire da sabato 3 ottobre, coinvolge diverse attività servite dai vari operatori presenti sul territorio. Nonostante le rassicurazioni fornite in seguito ai solleciti e la promessa di un ripristino previsto entro la mattinata di martedì, i collegamenti risultano ancora interrotti, lasciando professionisti e cittadini privi di risposte certe.

La situazione risulta particolarmente critica proprio perché il centro storico non è ancora raggiunto dalla fibra ottica, e nella zona interessata dal problema è presente ancora la linea tradizionale. In questo contesto, i router alternativi utilizzati come soluzione d’emergenza si rivelano totalmente inadeguati a garantire la velocità e la stabilità indispensabili per gestire polizze, pratiche e transazioni telematiche, costringendo gli operatori a lavorare a singhiozzo.

Pesanti ricadute economiche per i professionisti

Il disservizio si traduce immediatamente in una pesante ricaduta finanziaria, come evidenziato dalla voce dei professionisti e dei prestatori di servizi locali: “Siamo costretti a rimandare i clienti al giorno dopo, con il concreto rischio che non ripassino più. L’impossibilità di emettere polizze e di completare i pagamenti digitali sta generando un danno economico ormai insostenibile per la nostra attività”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui