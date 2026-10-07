Film Netflix in centro, quando cominciano le riprese a Olbia: scattano le chiusure

A Olbia chiusure per le riprese del film Un weekend da bamboccioni 3.

Il centro storico di Olbia si prepara ad accogliere le riprese del lungometraggio “Un weeekend da bamboccioni 3”, prodotto dalla Panorama Films Srl con il patrocinio del Comune. I ciak si terranno sia a Olbia che a Golfo Aranci, compreso il centro storico del capoluogo della Gallura.

Vedere una grande produzione cinematografica animare le vie cittadine ha sempre un certo fascino, trasformando angoli familiari in un vero e proprio set a cielo aperto. Che la città interpreti sé stessa nella trama o sarà soltanto uno sfondo per un’ambientazione diversa, il trambusto delle troupe internazionali porta sempre una bella energia e tanta curiosità a Olbia. Per l’occasione saranno utilizzate, infatti, alcune piazze e ci saranno degli allestimenti che cambieranno un po’ i luoghi della città, ovvero il set. A subire modifiche è la viabilità cittadina, con variazioni che avverranno tra il 13 e il 20 ottobre.

La viabilità.

Per consentire lo svolgimento delle scene in totale sicurezza, la viabilità nel cuore della città subirà alcune variazioni temporanee alla circolazione. I cambiamenti più importanti si concentreranno in tre periodi distinti. Si parte con via Pisa, che vedrà un restringimento della carreggiata e il divieto di sosta dalle ore 7:30 del 13 ottobre fino alle 19 del 20 ottobre.

Lunedì 19 ottobre la chiusura si estenderà a via Regina Elena e via Fausania dalle 5 alle 20, con divieti di sosta e percorsi alternativi segnalati per raggiungere via Cavour. Sempre nella giornata del 19 ottobre, dalle 7 alle 19, le limitazioni al traffico e alla sosta interesseranno anche via Cavour, via Giuseppe Garibaldi, piazza Regina Margherita e via Sassari, dove la circolazione di veicoli e pedoni a Olbia potrà essere momentaneamente sospesa limitatamente ai momenti delle riprese cinematografiche del film “Un weekend da bamboccioni 3”.

Nelle aree interessate saranno presenti movieri della produzione per gestire il traffico e garantire la sicurezza. I residenti e gli autorizzati che necessitano di transitare nelle zone a traffico limitato (ZTL) dovranno comunicare preventivamente le targhe dei propri veicoli all’indirizzo email [email protected].

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui