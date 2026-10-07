Sanzioni USA contro un’azienda della difesa pakistana a Riad: i legami con l’Iran sollevano interrogativi sulla vigilanza

Nuove sanzioni statunitensi hanno posto un’azienda pakistana del settore della difesa, operante dalla capitale saudita Riad, al centro di una delle più recenti indagini sulle reti di approvvigionamento militare legate all’Iran. Washington accusa la società di aver utilizzato un network internazionale di aziende per agire come intermediario a favore del Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate iraniano.



Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato l’inserimento nelle liste delle sanzioni dell’imprenditore pakistano Waseem Pasha Tajammul, a capo del gruppo di difesa “Cavalier”, e di tre società a lui collegate in Pakistan, Arabia Saudita e Turchia. L’accusa è di aver operato come intermediario terzo per conto del Ministero della Difesa iraniano, sfruttando la propria rete di relazioni professionali per l’acquisto e la distribuzione di armi.



Tra le entità di spicco colpite dai provvedimenti figura la “Cavalier Dynamics Technologies”, con sede a Riad. I dati dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) rivelano che la società saudita è di recente costituzione, essendo stata fondata il 3 marzo 2025, ed è interamente controllata dalla pakistana “Cavalier Dynamics Private Limited”, di cui Tajammul detiene la maggioranza delle azioni e la carica di amministratore delegato. Tajammul ricopre inoltre il ruolo di direttore della filiale saudita.

Da Riad e Islamabad a Istanbul

La rete di società collegate a Tajammul non si limita all’Arabia Saudita: le sanzioni hanno colpito anche la società madre a Islamabad, insieme alla “Cavalier Dynamics Technology” in Turchia, di cui, secondo il Tesoro USA, Tajammul è direttore e unico azionista.



Il caso porta alla luce una struttura commerciale transfrontaliera estesa su tre Paesi. Washington ritiene l’azienda direttamente collegata al Ministero della Difesa iraniano, sanzionandola in base all’Ordine Esecutivo 13382, che prende di mira i sostenitori della proliferazione di armi di distruzione di massa e dei relativi mezzi di lancio.



Il Tesoro ha dichiarato che l’azienda ha fornito supporto finanziario, materiale, tecnologico o beni e servizi al Ministero della Difesa iraniano. Le tre società sono state sanzionate in quanto di proprietà o sotto il controllo di Tajammul, o per aver operato, direttamente o indirettamente, per suo conto.



Le sanzioni comportano il congelamento dei beni e degli interessi patrimoniali soggetti alla giurisdizione statunitense. Inoltre, le transazioni con individui ed entità designate comportano per i soggetti esteri il rischio di sanzioni secondarie in determinate circostanze.

Un caso che va oltre una singola azienda

La vicenda solleva un interrogativo più ampio sulla capacità delle reti di approvvigionamento militare iraniane di utilizzare società di difesa private, legalmente registrate in altri Paesi, come coperture o intermediari per accedere ai mercati e alla tecnologia internazionale. La questione si fa particolarmente sensibile nel caso di “Cavalier” a causa della natura delle attività del gruppo, della sua presenza internazionale e dell’apertura di una filiale a Riad in un momento in cui Arabia Saudita e Pakistan intrattengono stretti legami in ambito militare e della difesa.



Al momento della stesura di questo articolo, non vi è stata alcuna risposta pubblica documentata da parte del Gruppo Cavalier o di Waseem Pasha Tajammul alle accuse statunitensi.



Nell’annunciare l’operazione, ribattezzata da Washington “Operation Economic Outcast”, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha ribadito che gli Stati Uniti continueranno a smascherare e isolare i soggetti che forniscono un supporto in grado di rafforzare le capacità militari dell’Iran.



Il caso lascia aperti interrogativi che superano le sorti di una singola azienda: in che modo un gruppo di difesa privato, accusato di fare da intermediario per un’istituzione militare iraniana sanzionata, è riuscito a costruire una rete di società in Pakistan, Arabia Saudita e Turchia? E quale livello di controllo sarà richiesto in futuro sugli assetti proprietari delle aziende di difesa private, sulle loro reti di fornitori e sulle loro relazioni transfrontaliere?



La risposta a queste domande potrebbe rappresentare l’aspetto più cruciale della vicenda, soprattutto per i Paesi che puntano a espandere le proprie industrie della difesa attraverso partnership e investimenti esteri, dove una singola azienda privata e la sua rete internazionale possono trasformarsi in un attimo da partner commerciale a grave falla nella sicurezza globale.